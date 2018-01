Frana su Aurelia, rimborsi per 9 Comuni

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Il rimborso del 70% dei pedaggi autostradali pagati in A12 dai viaggiatori costretti a usare l'autostrada a causa della frana che dal 4 gennaio sta bloccando l'Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante è stato esteso da Autostrade a nove Comuni della zona. I rimborsi avverranno a pacchetti di 10 tagliandi. In un primo momento i rimborsi erano previsti solo per i residenti di Lavagna e Sestri Levante. I comuni interessati sono Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Lavagna, Chiavari, Carro, Maissana, Varese Ligure. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone che ringrazia Autostrade per l'intervento compiuto nonostante il parere negativo del ministero delle Infrastrutture.