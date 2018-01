Aggredito antifascista, aperto fascicolo

Il sostituto procuratore Marco Zocco ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per tentato omicidio per la coltellata subita da un antifascista venerdì sera mentre attaccava volantini insieme ad altri compagni in via Montevideo nei pressi della sede di Casapound. Questa mattina la Digos ha depositato una prima informativa al magistrato. Nelle prossime ore si cercherà di risalire a tutte le persone coinvolte nella vicenda.

"Bisogna evitare in tutti i modi che questo episodio abbia conseguenze e spirali varie. Dall' altro lato sicuramente l'autorità giudiziaria non avrà nessuna indulgenza o arrendevolezza su episodi di violenza fisica o verbale". Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi interviene sull'accoltellamento ad un militante antifascista avvenuto venerdì sera mentre attaccava manifesti nei pressi della sede dì Casapound, vicino via Tommaseo. "Voglio avvisare tutti gli interessati - prosegue Cozzi - affinché riportino tutto nell'alveo della dialettica e del confronto".

Sarà convocato dagli investigatori della Digos nelle prossime ore l'antifascista accoltellato alla schiena venerdì sera in piazza Tommaseo. L'uomo è stato identificato grazie al referto del pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Sette i giorni di prognosi. Per sopperire alla mancanza di una denuncia formale, oltre al ferito convocheranno a breve anche gli altri attivisti che hanno partecipato al volantinaggio. Solo in un secondo momento saranno convocati i militanti di Casapound che si trovavano in sede quella sera e che sono stati tutti identificati: sono quasi tutti genovesi e molto giovani.

Un attivista antifascista racconta che il volantinaggio era cominciato intorno alle 23 in piazza Alimonda. "A un certo punto abbiamo sentito urlare 'Daje, prendilo' e abbiamo visto venir giù di corsa dalla sede un primo gruppo. Siamo scappati verso corso Buenos Aires ma un gruppetto di 3-4 di noi è rimasto indietro ed è stato raggiunto. Non avevamo alcuna intenzione bellicosa, per questo ci siamo tenuti lontani dalla sede, volevamo solo fare controinformazione come già avevamo fatto in quella zona. L'azione è stata veloce, poi ho visto che il mio amico perdeva sangue dalla schiena".