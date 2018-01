Svaligiata cappella templari a Seborga

(ANSA) - SEBORGA (IMPERIA), 14 GEN - La cappella della Madonna dei templari in Vicolo Chiuso, a Seborga, autoproclamato principato dell'entroterra di Bordighera (Imperia), è stata svaligiata. I ladri hanno portato via la statua della Madonna (1,5 metri), sedie e gli ex voto. Dura la condanna del gran priore dell'ordine, Riccardo Bonsi: "Solo chi è senza Dio, può commettere atti di questo genere. Per volontà di Giorgio I (l'ex principe di Seborga, ndr) provvederemo a ripristinare la cappella. Non abbiamo presentato denuncia, se non a Dio e sarà lui a giudicare". Bonsi racconta che la cappella, appartenente al proprietario dell'Hotel Des Anglais di Sanremo, Luca Da Fre, era stata ceduta ai templari, l'8 dicembre scorso, per adempiere alla volontà testamentaria del padre dell'albergatore.