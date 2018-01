Migrante folgorato sul tetto di un treno

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 14 GEN - Un migrante è stato trovato semi carbonizzato sul tetto del locomotore di un treno francese della compagnia Sncf all'arrivo in stazione a Mentone (Francia), dopo aver fatto sosta anche a Ventimiglia. La scoperta è avvenuta questa mattina. Per consentire i rilievi del caso l'autorità giudiziaria transalpina ha deciso di sospendere la circolazione ferroviaria per circa due ore. E' probabile che la vittima sia salita sul treno in Italia con l'intento di arrivare il Francia e che per evitare di essere sbalzato durante il viaggio si sia aggrappato al pantografo che trasmette energia elettrica al treno, rimanendo folgorato.

Dall'inizio del 2017 ad oggi questo è il quinto caso di migranti che muoiono così nel tentativo di superare il confine francese a Ventimiglia. Il primo caso si è registrato il 17 febbraio, il morto venne scoperto a Cannes. La seconda morte avviene il 19 maggio, la terza il 23 maggio, la quarta il 27 agosto. Il 15 maggio, invece, un migrante folgorato si salvò.