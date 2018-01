Sacchetti bio savonesi puntano a Est

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - L'obbligo dei sacchetti bio per frutta e verdura, scattato a gennaio, sarà un'occasione di crescita in più per Flexopack. L'azienda di Villanova d'Albenga è uno dei maggiori produttori di shopper biodegradabili e compostabili in Italia e lavora con i principali gruppi della grande distribuzione. Oltre agli shopper produce sacchetti bio per alimenti con occhio all'ambiente: ricicla al 100% i propri scarti. Nel 2017 il fatturato è cresciuto del 20%, arrivando a 41 milioni e le previsioni sono positive anche per il 2018 che potrebbe segnare il debutto anche in Belgio e in alcuni Paesi dell'est europeo con cui ci sono contatti già avviati.

Settantatre dipendenti, Flexopack si sviluppa su un'area di 30 mila metri quadrati e punta all'ampliamento: c'è un progetto per due nuovi stabilimenti per aumentare la produzione, oggi fra le 15 e le 18 mila tonnellate, il fatturato e fare una decina di assunzioni. Oggi le vendite si concentrano soprattutto in Italia dove Flexopack realizza circa il 70% del fatturato.