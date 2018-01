In casa 900 grammi di cocaina, arrestati

Due spacciatori senegalesi sono stati arrestati dai carabinieri perché trovati in possesso di 900 grammi di cocaina. I due, 34 e 21 anni, pregiudicati, alla vista dei militari hanno cercato di allontanarsi: sono stati fermati perché già noti ai militari come spacciatori. E' avvenuto in via Montella, a Staglieno, dove i due stranieri vivono. Da lì è scattata la perquisizione nell'abitazione che ha permesso di scoprire lo stupefacente e mille euro in banconote di piccolo taglio, sequestrati perché si ipotizza provento di attività illecite. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro che ora stanno indagando per accertare dove i due senegalesi possono essersi riforniti della droga.