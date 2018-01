Da' fuoco sterpaglie e si ustiona, grave

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Un pensionato di 73 anni è rimasto ustionato in modo grave mentre stava incendiando un terreno per pulirlo dalle sterpaglie. E' successo nel tardo pomeriggio sulle alture di Pegli, nel ponente di Genova. L'anziano, soccorso da alcuni vicini di casa, è stato intubato dai medici del 118 e trasferito in codice rosso nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio.