Frana Lavagna,gratis A12 Chiavari-Sestri

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - La società Autostrade ha confermato che il pedaggio tra Chiavari e Sestri Levante sarà gratuito fino alla riapertura della via Aurelia chiusa per frana dal 4 gennaio. Le modalita' di rimborso saranno note entro domani. La notizia è emersa dal vertice che si è tenuto stamani a Lavagna alla presenza del commissario prefettizio Paolo D'Attilio, del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e dei dirigenti Anas e società autostrade.

Dalla riunione è emerso anche che i privati proprietari dei terreni non hanno fatto opposizione alla richiesta dell'ente pubblico di accedere con uomini e mezzi nella parte alta del costone che sovrasta l'Aurelia e a contribuire alle spese del primo intervento di consolidamento dei loro terreni da dove è originata la frana. L'Anas oltre allo stanziamento di 130 mila euro per la sgaggiatura delle rocce ha già predisposto un secondo intervento da 700 mila euro per la messa in sicurezza di circa 250 metri di parete nel comune di Lavagna.