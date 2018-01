Contratto 15 anni Fs-Liguria da 557 mln

Fs e Regione hanno firmato un contratto di servizio per 15 anni che prevede investimenti per 557,7 milioni. "La novità è il fatto che usando la normativa europea sui contratti di 10 anni allungabili di 5 in presenza di investimenti rilevanti abbiamo firmato un contratto fino al 2032 che consente di rinnovare completamente la flotta treni fino all'obiettivo europeo di anzianità media di 5 anni, che oggi non si vede neppure in Germania" ha detto l'ad di Fs Renato Mazzoncini. Entro il 2023 saranno in servizio 28 nuovi treni regionali 'Rock', 15 'Pop' e 5 'Jazz' con "eccezionali livelli di comfort, sicurezza e affidabilità". "Voglio ringraziare i pendolari della Liguria perché è la regione in Italia dove c'è il maggiore uso del treno in percentuale rispetto agli altri mezzi. Si meritano dei treni molto innovativi". Avranno "un livello di accelerazione da metropolitana per le fermate molto frequenti, il posto per le biciclette e una climatizzazione che misura le persone e regola i flussi d'aria".

"Se mettiamo l'occhio al 2022 vediamo una Liguria completamente cambiata. Il Terzo Valico sarà finito e sarà fondamentale. Cambierà completamente la storia della Liguria grazie a un collegamento veloce e efficiente con Milano in un'ora". Lo ha detto l'ad di Fs Renato Mazzoncini alla firma del contratto di servizio di 15 anni con la Liguria. "Genova - ha spiegato - fa parte di una gigantesca area metropolitana, una delle più importanti d'Europa. Se pensiamo al nodo di Milano, al porto di Genova, all'aeroporto internazionale di Malpensa e alle quattro principali città industriali del Paese - Milano, Torino, Genova e Brescia - in un'unica area di 15 milioni di abitanti, capiamo che potenza incredibile può avere. Si giocherà in Europa una partita fondamentale e sarà traino per il Paese" ha aggiunto Mazzoncini.