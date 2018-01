Crolla soffitto: dimessi migranti feriti

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Sono in fase di dimissione i sette migranti feriti ieri sera nel crollo del soffitto del soggiorno dell'appartamento trasformato in centro di accoglienza in via Sampierdarena. L'ultimo a lasciare l'ospedale sarà il gambiano arrivato in ospedale in codice rosso, il cui stato di salute, dopo gli accertamenti, è apparso meno grave rispetto al momento del ricovero: uscirà nel primo pomeriggio, gli altri lo stanno già facendo. Nel centro erano ospitati anche altri due migranti.

Uno è scampato al crollo perché era nella sua camera, l'altro era a scuola: frequenta un corso di formazione professionale all'istituto Odero. I nove ospiti del centro sono tutti africani: tre del Gambia, uno della Nigeria, uno del Camerum, tre senegalesi e uno del Mali. Il centro è stato posto sotto sequestro dalla procura per agevolare le indagini sulle cause del crollo. I nove stranieri sono stati tutti alloggiati provvisoriamente in due alberghi della città convenzionati con il Comune: uno a Sampierdarena, uno in centro città.