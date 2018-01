Turista chiuso in sommergibile a Genova

Un turista russo di 35 anni è rimasto chiuso dentro il sommergibile Nazario Sauro ormeggiato in banchina davanti al Museo del Mare in Darsena di Genova. A far uscire il turista è stato un poliziotto libero dal servizio che ha udito battere contro le paratie e le richieste di aiuto. La disavventura per il russo è durata una decina di muniti. Dopo averlo rassicurato dall'esterno l'agente ha richiamato attenzione del personale del Museo. Il turista, molto agitato e spaventato, ha ammesso di avere commesso l'errore di tornare sul Nazario Sauro dopo esserne uscito al termine della visita. Così facendo ha indotto il personale impegnato a chiudere l'altro ingresso pensando che sul sottomarino non ci fosse più nessuno.