Madre e figlio con market droga in casa

(ANSA) - SARZANA, 10 GEN - E' stato il via vai continuo da quella casa, a Sarzana, a destare sospetto e quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, occupato da una donna e dal figlio di 25 anni, hanno scoperto un supermarket della droga. Quasi 300 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, un paio di grammi di cocaina e alcune pastiglie di ecstasy. I carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre cedeva alcune dosi di hashish a un ventenne arrivato dalla Spezia, segnalato poi come assuntore. Il valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato è di circa 5 mila euro. Sequestrati anche 1600 euro in contanti oltre a un bilancino di precisione e al materiale per tagliare e confezionare le dosi. Secondo gli investigatori la centrale della droga era attiva già da alcuni mesi, soddisfacendo una discreta porzione di mercato locale. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, la madre, incensurata, denunciata in concorso.