Giardini storici liguri diventano network

Villa della Pergola a Alassio (Savona), Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli, Villa Serra di Comago a Sant'Olcese (Genova), l'Abbazia della Cervara di San Girolamo al Monte di Portofino e Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure possiedono i cinque i giardini storici che fanno parte di Ligurian Gardens, il network che si articola in un itinerario alla scoperta di parchi realizzati tra il Rinascimento e il Novecento in Liguria, presentato oggi in Regione Liguria dall'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino. "I giardini, le ville e i parchi storici - ha detto Berrino - sono una risorsa straordinaria della nostra regione, con potenzialità ancora in parte inespresse. L'itinerario storico-culturale, paesaggistico e botanico proposto da Ligurian Gardens coinvolge due province, da Savona al Tigullio, toccando località affacciate sul mare che possono essere visitate in ogni mese dell'anno, con giardini fioriti anche in inverno".