Asl pagò 80mila euro in più, 2 condanne

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a un risarcimento per danno erariale di oltre 60 mila euro, Fulvio Damonte, all'epoca dei fatti direttore della struttura complessa Affari Generali dell' Asl 2 Savonese e Dino Dessì, responsabile dell'Unità operativa medicina di base della stessa Asl. Per i giudici Damonte deve risarcire oltre 7.500 euro, invece Dessì oltre 53 mila euro.

Secondo la procura contabile, i due funzionari avrebbero permesso il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle pattuite da contratto alla società Omnnia Medica, incaricata di svolgere il servizio Cup dell'Asl 2, per gli anni 2010, 2011 e 2012. La società, infatti, da contratto avrebbe dovuto percepire 75 mila euro annue. Per i giudici, il pagamento alla Omnnia Medica, circa 80mila euro in più, è ingiustificato, e soprattutto sottolineano come sia avvenuto senza alcun atto formale e in violazione delle regolamenti che disciplinano i contratti pubblici.