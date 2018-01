Al via progetto infermiere di comunità

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Al via in Liguria un progetto per favorire l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, permettendo agli anziani di vivere a casa il più a lungo possibile, attraverso il sostegno di interventi centrati sulla figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC). La località prescelta è quella dell'alta Val trebbia che comprende il comune di Torriglia, nell'entroterra di Genova, dove il rapporto fra over 65 e under 14 è di tre a 1. In questa località ligure l'indice di vecchiaia - rapporto tra popolazione anziana e giovane - è di 316,2 contro la media regionale della Liguria di 249,8 e circa il doppio dell'indice nazionale (165,3). Per questo la zona è stata scelta per l'avvio, in forma sperimentale di 36 mesi, del progetto Co.N.S.E.N.So.- COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing Society, al centro del convegno organizzato oggi a Torriglia da Regione Liguria e Alisa-Azienda ligure sanitaria.