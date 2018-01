Simboli neofascisti su sede Pd Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 9 GEN - Una croce celtica, simbolo utilizzato dai movimenti dell'ultradestra neofascista, è stata disegnata con uno spray nero sulla saracinesca dell'ingresso di una sede del Pd, nel quartiere di Melara alla Spezia. Il fatto è stato notato stamani. "Andiamo avanti, senza farci intimidire e continuiamo a lottare per i valori in cui crediamo. Anzi ancora di più" ha detto il segretario provinciale del Pd Federica Pecunia che ricorda come il partito in quel quartiere periferico da sempre considerato 'rosso' sia stato anche in passato oggetto di "attacchi e atti vandalici. Intorno al campetto dove ogni estate organizziamo la Festa dell'Unità abbiamo trovato più volte i manifesti strappati con svastiche disegnate". L'episodio di stamani, come i precedenti, è stato denunciato alla Digos.

"Metteremo le telecamere - ha detto Pecunia -. Abbiamo appena spostato la sede al centro del quartiere, deve essere ancora inaugurata. Episodi di questo tipo non possono essere più tollerati".