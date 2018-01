Lo chiamano Naboo come pianeta Star Wars

(ANSA) - SAVONA, 9 GEN - L'anagrafe del comune di Nasino (Savona) ha finalmente accettato: il bimbo, primo nato del 2018 in provincia di Savona, potrà chiamarsi Naboo, come il pianeta natale della regina Padmé Amidala in Star Wars e di secondo nome Nimoy, come l'attore - Leonard Nimoy - che ha impersonato il dottor Spock nella saga di Star Trek. Il bambino, figlio di genitori italiani e grandi fan di Guerre stellari, ha già un fratellino.