Allerta Gialla prorogata nell'Imperiese

La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l'Allerta meteo per piogge diffuse diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali prorogando dalle 12 fino alle 18 di oggi quella Gialla (livello più basso) nell'Imperiese. Criticità verde altrove con allerta gialla terminata sul Genovese e sul Savonese alle 12. A seguito del fronte che ha interessato la Liguria nelle ultime ore resta una situazione di instabilità che ne rappresenta un naturale "strascico" spiega in una nota Arpal. Intanto, dalla mezzanotte, sono caduti 55 millimetri di pioggia a Colla Rossa, 54.8 a Passo Ghimbegna, 54.6 a Rocchetta Nervina, 53.2 ad Airole, 52.6 a Verdeggia, 52.4 a Montalto Ligure, 47.8 a Pizzeglio, 45.8 a Triora, 45.2 a Ceriana(dati alle ore 11.15). Si tratta di stazioni tutte in provincia di Imperia.