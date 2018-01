Tir capotta sull'A7 e perde gasolio

Tratto A7 Milano-Genova chiuso stamani il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione di Genova per il ribaltamento di un mezzo pesante all'altezza del km 115 con la conseguente dispersione di gasolio sulla carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Genova. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del Tir dalle lamiere e l'hanno trasferito in ospedale con l'elicottero 'Drago'. L'autostrada è stata riaperta poco dopo le 11,30.