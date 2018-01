Rogo deposito rifiuti, allarme diossina

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE (SAVONA), 8 GEN - Le quattro centraline che monitorizzano la qualità dell'aria nella zona dell'incendio che ha distrutto la Fg Riciclaggi non hanno evidenziato valori superiori alla norma per i parametri monossido di carbonio, ossidi di azoto e ossidi di zolfo. Ma non è esclusa la possibilità di ricadute di diossina per la combustione di materiali plastici e gomme. Per questo sono ancora in corso rilevazioni anche con tre stazioni specifiche per il monitoraggio continuo del particolato atmosferico alla ricerca di diossina. Si stanno effettuando - allo stesso scopo - campionamenti di acqua. I risultati delle analisi arriveranno a giorni. Lo rende noto la Regione. Tre centraline del monitoraggio aria su quattro sono poste a favore di vento. Le simulazioni fanno presumere che l'emissione dell'incendio sia rimasta circoscritta al sito dell'evento, con possibili ricadute fra i 3 e i 6 km dal rogo.