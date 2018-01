Più accessi in Ps per sospette polmoniti

Stamani al pronto soccorso del Policlinico San Martino c'è stata una piccola impennata di casi di sospetta polmonite. Come previsto, le complicanze del virus dell'influenza hanno provocato un considerevole aumento di pazienti finiti in pronto soccorso con i sintomi della polmonite: tosse persistente e febbre alta che non scende con terapie antibiotiche. I più colpiti sono stati gli anziani e i soggetti debilitati da altre patologie. Il numero dei pazienti con la polmonite non è ancora stato accertato e dovrebbe essere reso pubblico più tardi dal direttore sanitario del policlinico Giovanni La Valle. L'assessore Viale, nel fare il punto sull'epidemia influenzale, ha sottolineato come il picco non sia ancora sceso: "Parlano i numeri degli accessi al pronto soccorso del San Martino: ieri a mezzogiorno sono stati 83, oggi fra mezzanotte e le 12 sono 130".