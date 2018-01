All'ospedale San Martino 11 casi di polmonite

Sono stati 11 i pazienti a cui oggi i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Martino hanno diagnosticato una polmonite: si tratta, riferiscono dal policlinico di Genova, del 14% dei pazienti che nella giornata di oggi si sono recati nell'ospedale per complicazioni legate allo stato influenzale. I medici nel comunicare la notizia dell'aumento di polmoniti invitano i cittadini a non allarmarsi, ma nello stesso tempo chiedono di monitorare i sintomi che possono tradire il passaggio da un normale caso di influenza ad un più complessa polmonite: "Si deve prestare attenzione e rivolgersi al medico di famiglia, o alla guardia medica o all' ospedale di zona solo se la terapia farmacologica con antibiotici non accenna a fare abbassare la febbre e a fare diminuire la tosse".

Nessuno dei pazienti affetti da polmonite ricoverato al San Martino è in gravi condizioni. (ANSA).