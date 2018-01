Hennebique, l’ex silos granario abbandonato da 40 anni

Inutilizzato ormai da quarant'anni, l'ex silos granario Hennebique ha una storia importante alle spalle: era stato realizzato nel 1901 con la tecnica brevettata appunto da Francois Hennebique, dal quale prende il nome, il primo in Italia in cemento armato. Situato accanto alla Stazione Marittima, era utilizzato per smistare i carichi di grano in arrivo e in partenza nel porto di Genova. La struttura smise di funzionare dagli anni '70 e da allora è rimasta inutilizzata e abbandonata, una ferita nel cuore del waterfront genovese, nonostante i progetti, mai realizzati, come quello di ospitare la facoltà di Ingegneria. Costi troppo elevati per la ristrutturazione di un manufatto complesso e troppi vincoli da parte della Soprintendenza avevano contribuito a renderlo poco appetibile per eventuali investitori. Tanto che anche l'ultimo bando lanciato dall'Autorità portuale nel 2013 per la ristrutturazione e la gestione era andato a vuoto. Troppi vincoli anche nella destinazione d'uso, che prevedeva l'obbligo di utilizzare almeno il 51% della superficie per servizi pubblici, si era detto, non aveva aiutato. Adesso Regione, Comune e Autorità portuale, ci riprovano, alleati con Soprintendenza e il Dipartimento di architettura e design dell'Università di Genova il cui direttore sottolinea la "ferita insostenibile per la città" rappresentata dall'Hennebique inutilizzato e abbandonato. Per avere un'idea di come ristrutturarlo le suggestioni sono molte, ma uno degli interventi a cui ispirarsi, citato dalla Soprintendenza, è quello di Fondaco dei tedeschi a Venezia. (ANSA).