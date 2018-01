Hennebique, firmato accordo per rilancio

Riparte il progetto di recupero per l'ex silos granario Hennebique, inutilizzato dagli anni Settanta. Entro un anno al massimo sarà pronta la "scheda" che stabilirà le regole per la tutela dell'edificio in vista della gara per gli interventi e il riutilizzo che dovrà tornare a far vivere lo storico edificio. "Ci siamo dati al massimo un anno ma io credo che sarà molto molto meno - dice il governatore Giovanni Toti - per stabilire quali sono i vincoli, e all'interno di quel quadro privati e pubblico dovranno agire per valorizzare l'immobile che è uno scandalo sia rimasto in abbandona per 30 anni". "Non esiste il problema di cosa si fa ma di come si fa. In teoria è tutto possibile, il vincolo è il come" spiega il soprintendente Vincenzo Tinè. Si riparte da una larga intesa (Regione, Comune, Porto, Soprintendenza) dopo che nel 2013 la gara per la ristrutturazione e la gestione era andata a vuoto.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Signorini, il sindaco di Genova Marco Bucci, il Soprintendente ai Beni archeologici Vincenzo Tinè e il direttore del dipartimento di Archietettura e design dell'Università di Genova, Enrico Dassori, hanno firmato l'accordo quadro che si propone di mettere in fila tutte le regole, in modo da eliminare qualsiasi incertezza per gli investitori privati interessati. Il vecchio silos granario sarà quindi "messo a disposizione di chi ha un buon progetto di sviluppo ovviamente legato all'occupazione per ristrutturarlo e poi gestirlo in tutte le sfaccettature: turistiche, commerciali e culturali". L'Hennebique fa parte della strategia del Comune per valorizzare il waterfront cittadino. "C'è molto interesse da parte di tanti per attività turistiche, alberghiere, commerciali e di ristorazione" sottolinea Bucci.