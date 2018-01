Donna muore per il monossido di carbonio

Una donna di 58 anni è morta stamani a Savona per una grave intossicazione da monossido di carbonio.

La cognata della vittima, che ha trovato il corpo della donna, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Paolo, forse in conseguenza dell'esposizione allo stesso gas. E' successo poco dopo mezzogiorno nell'appartamento della vittima, in via Ceva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona e i volontari del soccorso di Albisola Marina insieme con gli operatori del 118.

La vittima si chiamava Hayet Maatoug. La donna era nota in città per essere la presidentessa dell'Associazione Amici del Mediterraneo e per il suo lavoro all'ufficio anagrafe del Comune.