Autista Riviera Trasporti aggredito

Un autista cinquantenne della Riviera Trasporti, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Imperia, è stato preso a schiaffi da un automobilista, a quanto pare per una lite dovuta a una mancata precedenza. E' accaduto, verso le 17.30, in piazza Colombo a Sanremo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale alle prese con la ricostruzione dell'accaduto.

L'aggressore, che sembra abbia dei precedenti penali, è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto all'alcol test.

Dalla direzione dell'Rt fanno sapere che l'autista è una persona molto mite e tranquille, poco propensa, insomma, a litigare. Nel 2017 sono state una decina le aggressioni a dipendenti della Riviera Trasporti, che hanno interessato soprattutto i controllori. Ieri a Genova un trentenne è stato denunciato per avere strattonato un controllore che lo aveva invitato a scendere perchè sprovvisto del biglietto di viaggio.