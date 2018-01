Sydney, Lorenzi passa al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Buon esordio per il tennista italiano Paolo Lorenzi nel "Sydney International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, Australia. Il 36enne senese, numero 43 del mondo, ha vinto il primo match stagionale superando al primo turno per 7(4) 6-4, in un'ora e 54 minuti, l'australiano Jordan Thompson, numero 94 Atp, in gara con una wild card. Lorenzi sfiderà per un posto nei quarti di finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 23 della classifica mondiale e prima testa di serie: l'azzurro è in vantaggio per 3 a 2 nei precedenti, l'ultimo dei quali disputato lo scorso anno in semifinale a Quito (terra battuta).

Già al secondo turno è Fabio Fognini, numero 27 del ranking e quarta testa di serie, che affronterà l'ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 38 Atp: il 29enne di Kiev è un po' la "bestia nera" del ligure, fin qui sempre battuto in cinque testa a testa.