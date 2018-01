Sanità: morto per morbillo; Asl, nessun allarmismo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA9, 7 GEN - "Desideriamo tranquillare la popolazione, per evitare allarmismi e timori infondati. Non siamo in presenza di una epidemia da morbillo: sono stati registrati alcuni casi di questo virus la cui insorgenza non ha alcuna corrispondenza con il contestuale picco di influenza stagionale". Così l'Asl 1 Imperiese, con una nota, interviene sul caso del quarantunenne di Sanremo, Alessandro Grosso, morto, nella tarda serata di ieri, per l'evoluzione critica di morbillo. "Il morbillo - prosegue la nota - come confermano i dati epidemiologici a livello nazionale (4 casi di decesso nel 2017 su tutto il territorio italiano) è una malattia che, se non presenta complicazioni, può essere trattata al domicilio con riposo e terapia sintomatica. In caso di sintomi respiratori importanti è raccomandabile rivolgersi al proprio medico di famiglia o al Pronto Soccorso. Ricordiamo che il morbillo è una patologia per la quale in caso di infezione è possibile mettere in atto solo la terapia sintomatica. La vera prevenzione viene assicurata dalla copertura vaccinale della collettività".(ANSA).