Non paga bus e aggredisce controllore

Non ha pagato il biglietto poi ha strattonato il controllore che lo aveva costretto a scendere dal bus per verificare un presunto pagamento effettuato col cellulare. Per questo un trentenne con piccoli precedenti penali è stato identificato e denunciato dalle volanti della polizia che gli hanno contestato il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (il verificatore ha riportato una lieve lesione) e dato la multa per il pagamento del biglietto. E' successo ieri in via Struppa, nei pressi della fermata del bus della linea 13. Il passeggero quando si è visto chiedere il biglietto ha mostrato il cellulare dicendo che lo aveva acquistato online. Ma quando il controllore ha cercato di accertare il pagamento il trentenne gli ha strappato di mano il telefonino. A questo punto il dipendente Amt ha intimato al passeggero di scendere dal bus. Alla fermata il passeggero ha strattonato il verificatore, tanto che sul posto è giunta una pattuglia della polizia che lo ha identificato e denunciato.