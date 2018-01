Cavallo scalcia e ferisce ragazzina

Una ragazzina di quindici anni è stata ferita con un calcio dal suo cavallo mentre gli stava dando da mangiare nella stalla adiacente alla sua abitazione.

L'incidente è accaduto oggi pomeriggio nella frazione Gaviano-Mereta, nel comune di Calizzano, in Valle Bormida, nell'entroterra di Savona. A prestare soccorso alla ragazza sono stati i genitori che al momento dell'incidente si trovavano in casa. La ragazza è stata colpita con uno zoccolo al viso e ha riportato un taglio, ma non ha mai perso conoscenza. Il cavallo l'avrebbe colpita per caso, forse infastidito da un insetto. Sul posto sono giunti i medici del 118 di Savona e i volontari della Croce Azzurra di Calizzano che pur riscontrando la ferita in condizioni non preoccupanti ne hanno disposto l'accompagnamento con l'elicottero dei vigili del fuoco di Genova in codice rosso, il più grave, a causa della dinamica dell'incidente. La quindicenne è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.