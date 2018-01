Cade in casa, rischia morte dissanguato

Lo hanno trovato in un lago di sangue, ormai incapace di chiedere aiuto, vegliato dal proprio cane che non lo ha lasciato solo un minuto. I carabinieri di Sarzana hanno salvato la vita a un cinquantenne di Ameglia, in provincia della Spezia, vittima di un incidente domestico in casa. L'uomo ha rischiato di morire dissanguato dopo essersi procurato una ferita profonda a un braccio a seguito di una caduta contro la vetrata di una porta dell'abitazione. A lanciare l'allarme l'anziana madre, preoccupata dal fatto che il figlio non rispondeva più da ore al telefono: alla donna aveva detto genericamente di non stare bene. I carabinieri hanno recuperato le chiavi dell'appartamento dalla madre e si sono precipitati a sirene spiegate l'abitazione insieme ai soccorsi del 118. L'uomo è stato trovato intriso del proprio sangue, incapace ormai di muoversi e chiedere aiuto. E' stato portato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dove è in osservazione.