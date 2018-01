Amnesty, no processo delitto solidarietà

"No alla criminalizzazione della solidarietà per i rifugiati e più tutela per i minori migranti".

Così Paolo Bensi, responsabile della circoscrizione Liguria di Amnesty International, annuncia la partecipazione di attivisti liguri per la tutela dei diritti di migranti e rifugiati, domani al tribunale di Nizza, per "esprimere solidarietà alla collega Martine Landry, che sarà sottoposta a processo con l'accusa di "delitto di solidarietà ("délit de solidarité)".

Landry è sotto accusa per "aver facilitato l'entrata in Francia di due minori stranieri in situazione irregolare" attraverso la frontiera di Ventimiglia, al confine italo-francese. L'esponente di Amnesty rischia fino a 5 anni di carcere e 30mila euro di multa. Landry segue per Amnesty una missione di osservazione sulla questione di migranti e rifugiati alla frontiera franco-italiana, in collaborazione con gli attivisti della Liguria.