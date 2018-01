Allerta gialla 8/1, arancione a Ponente

Scatta l'allerta gialla domani in tutta la Liguria per piogge diffuse, temporali, vento forte e mare grosso. L'allerta gialla, il livello più basso, scatterà alle 6 di domani fino alle 14.59 nell'Imperiese e nella valle Stura e nell'entroterra savonese fino alle 23.59. Nell'imperiese l'allerta verrà innalzata ad arancione sui bacini medi a grandi a partire dalle 15 fino alle 23.59. Lungo la costa fino da Spotorno a Camogli l'allerta gialla scatta dalle 12 alle 23.59, sui bacini piccoli e medi lungo la costa da Portofino fino al confine della Toscana fino alle 23.59. Stesso livello di allerta in valle Scrivia, val d'Aveto e Val trebbia dalle 12 alle 23.59 di domani. Si prevedono dalle prime ore del mattino piogge e rovesci in intensificazione nell'imperiese e nell'entroterra savonese in estensione nel resto della regione nel pomeriggio quando è prevista alta probabilità di temporali forti su tutta la regione. Previsti venti forti nel pomeriggio su gran parte della regione con raffiche fino a 60-70 km/h.