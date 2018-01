Viale, meno accessi in ps ma c'è allerta

"Il fatto che oggi gli accessi ai pronto soccorso siano più bassi non è un dato che ci deve tranquillizzare perché dopo il virus dell'influenza arriva quello della polmonite e quindi nei prossimi giorni siamo attrezzati per potenziare ulteriormente i presidi". L'assessore alla sanità della Regione Liguria Sonia Viale invita a non abbassare la guardia anche se i numeri degli accesi al pronto soccorso dei nosocomi cittadini in sono in netto calo anche perché la situazione resta ancora particolarmente critica e la Liguria si conferma, secondo i dati nazionali, come una tra quelle più colpite con 15 casi ogni mille abitanti, per un totale di 23 mila persone affette da sindrome influenzale.

"Numeri da pandemia - spiega Viale - che ci hanno portato nei giorni scorsi a avere moltissimi accessi sopratutto di codici bianchi e verdi, ma ci siamo comunque attrezzati con diverse misure straordinarie".