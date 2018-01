Samp vede le streghe e cede al Benevento

La Samp prende l'ennesima facciata contro un meritevole Benevento: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, con il gol di Caprari al termine di un primo tempo combattuto e senza troppe occasioni da rete ha lasciato spazio a un secondo tempo ricco di gol e emozioni. Un tiro di Torreira da fuori sugli sviluppi di un corner unica emozione del primo tempo fino al gol che porta i blucerchiati negli spogliatoi in vantaggio. Grande uno-due tra Ramirez e Quagliarella che conclude, sulla respinta imprecisa di Belec Caprari di destro non perdona. Il Benevento di De Zerbi entra molto meglio dei blucerchiati nella ripresa e dopo due legni colpiti da Coda all'inizio del st con un grande sinistro trova il pari. Esce Torreira infortunato, entra Verre e la Samp si smaterializza. Il fallo di sala gli porta il rosso e Coda torna in gol, complice Viviano. Nessuna reazione blucerchiata che consente il contropiede di Coda che serve Brignola che al 90^ fa 3 a 1. Nel finale il gol di Kownacki ma la Samp vede le streghe.