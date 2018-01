La crescita di visitatori nei musei liguri è la più alta in Italia

Il sistema museale ligure ha avuto i maggiori tassi di crescita dei visitatori in Italia: +26%, oltre 6 punti percentuali in più rispetto alla Puglia (+19,5%) e Friuli Venezia Giulia (15,4%). Questo è uno dei dati più significativi presentato oggi dal ministro Franceschini che ha illustrato i dati elaborati dal Mibact. "Il bilancio della riforma dei musei - ha detto Franceschini - è davvero eccezionale: dai 38 milioni del 2013 ai 50 milioni del 2017, i visitatori sono aumentati in quattro anni di circa 12 milioni (+31%) e gli incassi di circa 70 milioni di euro (+53%). Risorse preziose che contribuiscono alla tutela del nostro patrimonio e che tornano regolarmente nelle casse dei musei attraverso un sistema che premia le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà con un fondo di perequazione nazionale".