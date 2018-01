Galabinov decide

(ANSA) - GENOVA, 6 GEN - Porta inviolata - il Genoa non prende gol da 398' eguagliando un record che resisteva dal 1964: quattro gare consecutive in serie A senza subire reti - e altri tre punti in saccoccia. Il Genoa di Ballardini ora non si ferma più e mette a segno al Ferraris un'altra vittoria pesante battendo il Sassuolo 1-0. Segna Galabinov, entrato nella ripresa al posto di Pandev, e tanto basta per portare a casa il risultato e staccarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Finale col batticuore per un tiro a fil di palo di Ragusa, lasciato libero dalla difesa. Ma il Genoa ha ricostruito il suo fortino e il risultato regge fino all'ultimo. Per Perin e compagni si chiude col sereno prima della sosta e si festeggia pure un mezzo record: quattro partite di fila senza subire gol, non succedeva da 54 anni.