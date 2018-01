Frana Lavagna, crescono disagi traffico

Code chilometriche tra il centro di Lavagna e il casello autostradale e coda in uscita a Sestri Levante con auto incolonnate nella corsia di marcia dell' A12. Questi i disagi che da ieri si sono registrati fino a tarda sera, disagi cresciuti nella giornata odierna per la chiusura dell'Aurelia tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante a causa di una frana. In attesa della decisione della società autostrade di rendere gratuito il pedaggio sulla tratta Lavagna- Sestri Levante e viceversa, il sindaco sestrese Valentina Ghio consiglia agli automobilisti di tenere la ricevuta del pedaggio.

Sul piano dei trasporti l'Atp ha confermato che lunedì tutti gli studenti potranno raggiungere la stazione ferroviaria di Sestri Levante e da qui con la linea 98 sarà possibile raggiungere via autostrada la stazione di Lavagna e quindi procedere alla volta delle scuole chiavaresi.