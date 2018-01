(ANSA) - GENOVA, 6 GEN - Nel giorno del suo compleanno Davide Ballardini conquista la seconda vittoria consecutiva casalinga e il suo Genoa risale ancora in classifica. Ma il tecnico ravennate non è del tutto soddisfatto. "E' stata una gara difficilissima, giocata contro una squadra che si conosce da tanti anni e noi seppur con difficoltà ma anche con soddisfazione siamo stati bravi a vincere. Però - ha aggiunto - vista la qualità dei nostri giocatori è giusto che facciamo ancora meglio".

"Abbiamo affrontato - ha proseguito il tecnico del Genoa - una squadra che non ha niente a che vedere poco con la classifica che ha e lo hanno dimostrato anche oggi. Erano organizzati, hanno concesso poco e davanti hanno giocatori di gamba ed abilità. Per questo bisognava stare molto attenti perché se concedi spazio ti possono fare molto male". Tra i protagonisti della sfida tre sotto i riflettori: Galabinov, Perin e Lazovic. "Mi è piaciuto l'atteggiamento e la disponibilità di tutti - ha detto Ballardini -.Oggi ad esempio Galabinov ha segnato un gran gol dopo tanto tempo che non giocava. In rosa sono tutti ragazzi seri che quando c'è bisogno si fanno trovare pronti. Galabinov è un ragazzo con qualità che in rosa non abbiamo ed ha dimostrato di voler fare bene qui.

Perin? Per me è un portiere di spessore mondiale e per fortuna lo abbiamo noi. Lazovic? Credo sia un giocatore che sappia esprimersi al meglio dalla metà campo in avanti. lui ha bisogno di giocare in quella posizione".

Rammarico invece nelle parole di Giuseppe Iachini che appena poche settimane fa aveva espugnato il Ferraris battendo la Sampdoria. "Peccato andare a casa con un risultato non positivo che sarebbe stato meritato. Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori tecnici e sbagliato qualche passaggio, soprattutto negli ultimi metri quando dovevamo legare il gioco.

Nel secondo tempo ho corretto qualcosa e siamo stati ancora più incisivi: la squadra ha schiacciato, spinto e cercato di proporre gioco. Siamo andati vicini al gol mantenendo un buon predominio e avremmo potuto sbloccarla, poi abbiamo commesso un errore sull'azione del gol in serie A se sbagli due metri prendi gol. Peccato perché oggi ritengo che la squadra non meritasse la sconfitta". Iachini adesso attende rinforzi dal mercato: "Abbiamo bisogno di centrali di difesa dopo l'addio di Cannavaro e l'infortunio di Letschert, poi se capita anche un attaccante in più...". (ANSA).