Scoperta la proteina che guida il sistema nervoso

Scoperta la proteina-guida del sistema nervoso. Si chiama APache e aiuta i neuroni a crescere, a formare connessioni e ne garantisce il funzionamento. Descritta sulla rivista Cell Reports, la proteina "potrebbe giocare un ruolo importante nei processi neurodegenerativi", ha detto Fabio Benfenati, del Centro di Neuroscienze e Tecnologie sinaptiche (Nsyn) dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), che ha condotto la ricerca con Silvia Giovedì e Flavia Valtorta dell'ateneo di Genova e dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. La proteina, ha osservato Giovedì, "potrebbe essere implicata nei meccanismi di riparazione dei neuroni e un suo malfunzionamento potrebbe essere alla base di molte malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer. I pazienti affetti da tale patologia sono caratterizzati da livelli anomali di questa proteina". "Non conosciamo ancora esattamente il meccanismo con cui funziona la proteina", ha detto Benfenati, ma è chiaro che è cruciale per lo sviluppo del sistema nervoso.