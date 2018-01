Saldi al via, boom nel week end

Partenza in sordina per i saldi invernali, con molte persone in giro per la città ma senza l'assalto ai negozi. Sono alte le aspettative di fare buoni affari: un punto sul quale sono d'accordo le due associazioni di categoria, Federmoda Ascom e Fismo Confesercenti, anche perché questi saldi arrivano al termine di una stagione che ha visto aumentare le vendite anche per il settore dell'abbigliamento, che negli anni scorsi aveva vissuto una profonda crisi. "Questo Natale ha dato sorrisi ai commercianti - spiega Francesca Recine, segretaria di Fismo Confesercenti - perché abbiamo rilevato una buona affluenza e abbiamo anche visto salire un pochino di più la spesa media". Della stessa idea Emanuela Carena, vicepresidente vicario di Federmoda: "si respira un'aria più positiva e questo aiuta". Al via, quindi le prime battute della stagione di saldi, che vedono già nel primo giorno un taglio abbastanza deciso ai prezzi.