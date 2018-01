Saldi: 12 mila persone all'outlet Shopinn a Brugnato

Oltre dodicimila persone sono passate all'outlet Shopinn Brugnato Cinque Terre, alla Spezia, nel primo giorno di saldi. Il dato rappresenta il 20% in più rispetto al primo giorno di saldi dello scorso anno. Attirati dagli sconti che puntano anche al 70% sul prezzo outlet, moltissimi hanno preso d'assalto gli 80 negozi del centro commerciale. Ma il boom è atteso per domani e domenica e per il week end della settimana prossima. Parcheggio da oltre mille posti pieno con qualche rallentamento lungo le strade di accesso all'outlet. (ANSA).