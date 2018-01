Influenza:medici base in pronto soccorso

Per far fronte al picco influenzale nel fine settimana e evitare attese nei pronto soccorso, come accaduto tra Natale e Capodanno, la Regione ha stipulato un accordo con la Federazione dei medici di base (Fimmg), che domani e domenica saranno presenti a Genova negli ospedali San Martino e Villa Scassi. I medici visiteranno i pazienti in codice bianco e verde. Un medico sarà in turno dalle 8 alle 14, un altro dalle 14 alle 20 per 2 giorni. Saranno pagati dal San Martino. Da giorni è polemica tra l'assessorato regionale alla Sanità, guidato dalla leghista Sonia Viale, e le opposizioni che hanno denunciato il tilt dei pronto soccorso. Viale ha replicato che i codici rosso e giallo sono stati trattati nei tempi dei protocollo, mentre per quelli verdi e bianche le cose possono migliorare. L'accordo va proprio nella direzione di ridurre i tempi di attesa per i codici meno gravi. "Di fronte alla richiesta di aiuto i medici di base hanno risposto con entusiasmo", dice il segretario della Fimmg Stimamiglio.