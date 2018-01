In mille a esequie ragazzo morto Albenga

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 5 GEN - Oltre mille persone hanno preso parte nella cattedrale San Michele di Albenga alle esequie di Simone Canetto, 19 anni, il ragazzo di Albenga morto mercoledì scorso in un incidente stradale avvenuto sull'Aurelia bis dove con la sua auto si è scontrato frontalmente con un camion dopo aver perso il controllo della vettura. "Oggi non celebriamo il funerale di Simone, ma la sua vita" ha detto tra le lacrime il fratello maggiore di Simone, Matteo. Parole cui ha fatto eco il parroco don Ivo: "Il vostro amore per Simone lo accompagnerà per sempre. E lui, la sua presenza, aiuterà voi, sarà la vostra forza, un animo di bontà che vi accompagnerà nel cammino della vita". Fuori dalla chiesa, i compagni del Ceriale Juniores di cui Simone era capitano hanno stretto la fascia di capitano e steso uno striscione con scritto 'Ciao Simone, guerriero 98. Capitano per sempre', hanno intonato cori accompagnati dal volo di palloncini biancoazzurri e fatto un lungo applauso prima della partenza della salma.