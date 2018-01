Via da Bordighera falsi migranti che mendicano

Quattro senegalesi e ivoriani che si spacciavano come migranti e riuscivano a raccogliere fino a 150 euro al giorno di elemosine sono stati allontanati dalla polizia municipale di Bordighera. In Comune vige un'ordinanza che permette l'allontanamento di mendicanti.

Gli stranieri, tutti con documenti regolari, risultano essere residenti a Genova. Secondo la polizia municipale arrivavano spesso in Riviera, soprattutto nei giorni festivi. E' stato accertato che i quattro arrivavano alle 9.30 del mattino e ripartivano alle 18.30. Gli agenti sospettano che facciano parte di un'organizzazione che 'invia' gli stranieri in vari Comuni a fare accattonaggio e che una parte delle elemosine raccolte finisca nelle tasche dell'organizzazione.