Turismo: Toti, Bucci ha acceso Genova'

(ANSA) - GENOVA, 4 GEN - Genova si conferma meta in ascesa nel gradimento dei turisti, dopo due anni di continua crescita. I dati, provvisori (manca il censimento nel 15% delle strutture), confermano la crescita dei turisti sotto la Lanterna nei giorni dal 23 al 26 dicembre: +14% di arrivi rispetto al 2016. Oltre al più 14% a Genova con 5.054 arrivi, aumentano anche le presenze, 10.393, +10,5%. Più stranieri che italiani. In provincia +7,2% di presenze e +5,7% di arrivi con gli stranieri che segnano un incremento del 13,9% di arrivi e un +18,3% di presenze.

"Risultati importanti, dopo anni in cui Genova scontava l'immagine di città spenta - dice il governatore Giovanni Toti - La nostra Giunta ha investito nel turismo e anche la campagna invernale #lamialiguria, che ha portato la regione nei cinema e sui maxischermi delle grandi città, ha dato frutti. Ma la novità è stata la giunta del sindaco Bucci, che ha impresso alla promozione dell'immagine della città un cambio di passo con una Genova illuminata, allegra e ricca di eventi".