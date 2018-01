Liguria: 4 giorni 50mila ricette mediche

Sono stati 50.000 i liguri a cui è stata prescritta almeno una ricetta medica nei giorni di picco influenzale dal 30 dicembre al 2 gennaio. Lo spiega il segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia Andrea Stimamiglio. Il dato è per difetto, visto che non sono considerati i pazienti che hanno ricevuto una ricetta fatta a mano o le cui visite non sono esitate in prescrizioni.

"I medici di famiglia fanno in silenzio il loro lavoro e sono al fianco dei loro pazienti: mi sembra la migliore risposta a chi, senza sapere, parla di disorganizzazione o di medici in ferie", commenta Stimamiglio. Le prescrizioni mediche informatizzate sono state 4.730 nell'Asl 1, 11.068 nell'Asl 2, 23.190 nell'Asl 3, 4.407 nell'Asl 4 e 6.495 nell'Asl 5.