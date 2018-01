In due su altalena, 'ridurremo multa'

"Ho incontrato una delle famiglie, abbiamo optato per un ricorso che farà diminuire l'importo della multa". Lo promette il sindaco di Cairo Montenotte (Savona) Paolo Lambertini, il giorno dopo il 'caso' di due ragazzine di 14 anni multate di 170 euro a testa per essere andate in due su un'altalena vietata ai maggiori di 12 anni. Un caso che ha destato clamore per l'importo della sanzione, ritenuta da molti non commisurata alla 'violazione'. "E' un regolamento vecchio, sarà nostra cura rivederlo e renderlo meno anacronistico" spiega l'assessore alla sicurezza, Maurizio Briano. Mentre il sindaco puntualizza: "Mi hanno detto che negli anni passati erano già state elevate multe simili a ragazzi irrispettosi che utilizzavano le attrezzature dei bambini".