Carige: Malacalza valuterà entro 6 mesi se salire sotto 30%

Malcalza Investimenti, titolare del 20,63% di Carige, "si riserva di valutare" entro 6 mesi se incrementare la propria partecipazione "nell'ambito di quanto autorizzato" da Bankitalia, restando comunque "sotto la soglia del 30%". E' quanto si legge in una nota in cui viene indicato che l'eventuale rafforzamento avverrà attraverso l'acquisto di titoli "su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato". Per i prossimi 6 mesi, inoltre, Malacalza "non pianifica di esercitare un'influenza sulla gestione" di Carige, fatto salva la facoltà di "esercitare alcuno dei propri diritti in quanto azionista" dell'Istituto ligure. I Malacalza hanno la possibilità di salire al 28% del capitale, come autorizzato dalla Bce che però ha precluso loro l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. La Bce resta in pressione su alcuni aspetti della governance del Gruppo e secondo indiscrezioni ritiene troppo ingombrante il ruolo di Malacalza.