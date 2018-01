Bisarca va contro ponte e perde le auto

Una bisarca si è incastrata sotto un ponte ferroviario causando la caduta di parte delle autovetture che stava trasportando. E' accaduto questa mattina in via 25 Aprile a Sarzana: nell'urto contro il ponte, due veicoli sono caduti sulla strada, mentre altre due auto, gravemente danneggiate, sono rimaste in bilico sul rimorchio del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sarzana, che con l'ausilio di un'autogru hanno recuperato le due autovetture precipitate dalla bisarca e messo in sicurezza le altre vetture rimaste sull'automezzo. Le operazioni si sono protratte per circa due ore provocando disagi alla circolazione.